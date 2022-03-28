Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, - інформує Еспресо.TV.

"Після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Тому відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим", - йдеться у роз'ясненні РНБО.

Україна ж є суверенною незалежною державою з законно обраним урядом на чолі з президентом, та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.

Окрім того, на відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Зокрема, це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР МО Буданов заявив, що Путін спробує реалізувати в Україні "корейський" сценарій.

Кирило Буданов заявив, що українська розвідка має багато інформаторів у російській армії, політичних колах та держкерівництві РФ.

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