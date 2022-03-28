В Україні неможливий "корейський сценарій", - РНБО
Спроби Путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку, кажуть в РНБО
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, - інформує Еспресо.TV.
"Після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Тому відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим", - йдеться у роз'ясненні РНБО.
Україна ж є суверенною незалежною державою з законно обраним урядом на чолі з президентом, та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.
Окрім того, на відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Зокрема, це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України.
- Нагадаємо, раніше керівник ГУР МО Буданов заявив, що Путін спробує реалізувати в Україні "корейський" сценарій.
- Кирило Буданов заявив, що українська розвідка має багато інформаторів у російській армії, політичних колах та держкерівництві РФ.
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