В Україні нейтралізували мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, серед них був працівник заводу "Антонов"

Про це інформує СБУ.

Мережа діяла у Києві, в Івано-Франківській області, на Закарпатті та в Запоріжжі. Її учасники публічно підтримували Росію та її агресію проти України. Також вони закликали до зміни держкордонів України. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, зокрема в таких, які заборонені в Україні. Більшість опублікованого контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів Росії.

Так у Києві було затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". Він розповсюджував на заборонених в Україні платформах "Вконтактє" та "Однокласники" відео з виступами Кадирова, який закликав до приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

На Івано-Франківщині засудили до 5 років і 6 місяців жительку Калуша. Вона виправдовувала російську агресію та пропонувала видати загарбникам "головних бандерівців".

На Закарпатті затримали жителя Берегівського району. Він підтримував псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, на території області викрили двох ворожих агітаторів із Білорусі. Вони мали посвідки на проживання в Україні. Також вони створили декілька акаунтів у соцмережах, де поширювали пропаганду, яка дискредитувала українських захисників і розпалювала антисемітські настрої в регіоні.

Також повідомили підозру мешканцю Запоріжжя. Він у своїх дописах і репостах у соцмережах визволяв російських загарбників і виправдовував їхні злочини проти України та її населення.