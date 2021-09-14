В Україні очікується безтурботна погода, - Наталка Діденко про теплі +25°C

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Середа в Україні буде теплою.

Температура повітря коливатиметься протягом дня 15 вересня в межах +17°C…+22°C.

На Півдні ще "вріже" до +20°C…+25°C.

Дощі завтра малоймовірні, практично повсюди переважатиме сонячна малохмарна погода.

У Київ також середа принесе багато сонця, денна температура повітря в столиці досягне +18°C…+20°C/

"Як бачите, поки що - безтурботна синоптична ситуація", - наголосила синоптик.

Пані Діденко додала, що вихідними та на наступному тижні прийде звична українська погода - "бюджетні стрибки температури, корупційні підступи атмосферного тиску, депресивні напади дощу, підступні соціальні вітри".





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