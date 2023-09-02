В Україні очікується суха погода, проте у західних регіонах пройдуть дощі: прогноз на 3 вересня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 3 вересня температура повітря очікується +22...+26°C. Натомість на сході Україна прогнозується до +29°C.

Фото: Наталка Діденко

Погода у західній Україні

У неділю, 3 серпня, у західних регіонах України пройдуть дощі, місцями з грозами. Зазначається, що опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини. На решті територій очікується суха погода.

"Уважно! Можуть бути сильні зливи", - попередила синоптик.

У столиці без опадів

"У Києві завтра без істотних опадів. Дощ у столиці буде в ніч на понеділок", - йдеться у повідомленні.

За даними Діденко, температура повітря в неділю +25°C.

"Хто цікавиться - якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами), триватиме орієнтовно до 11 вересня", - додала Наталка Діденко.