В Україні очікується суха погода, проте у західних регіонах пройдуть дощі: прогноз на 3 вересня від Наталки Діденко
У неділю, 3 вересня, на території України прогнозується суха й тепла погода. Лише у західних областях очікуються грозові дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 3 вересня температура повітря очікується +22...+26°C. Натомість на сході Україна прогнозується до +29°C.
Фото: Наталка Діденко
Погода у західній Україні
У неділю, 3 серпня, у західних регіонах України пройдуть дощі, місцями з грозами. Зазначається, що опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини. На решті територій очікується суха погода.
"Уважно! Можуть бути сильні зливи", - попередила синоптик.
У столиці без опадів
"У Києві завтра без істотних опадів. Дощ у столиці буде в ніч на понеділок", - йдеться у повідомленні.
За даними Діденко, температура повітря в неділю +25°C.
"Хто цікавиться - якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами), триватиме орієнтовно до 11 вересня", - додала Наталка Діденко.
- Нагадаємо, 28 серпня в Україні зафіксували в 11 областях нові історичні рекорди температури повітря.
- 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
- Загалом за чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів.
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