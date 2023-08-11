В Україні очікується суха та сонячна погода, але місцями будуть дощі: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних, 12 та 13 серпня, у більшості регіонах України очікується суха та сонячна погода. Однак у деяких областях залишатимуться грозові дощі
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
У більшості областей цими вихідними очікується +23...+28 °C, на крайньому сході та півдні до +30 °C.
Зазначається, що найближчими ночами в східних областях, а саме на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині пройдуть дощі та прогримлять грози.
Погода у суботу, 12 серпня
Як повідомляє синоптик, протягом суботи вдень грозові дощі продовжаться на території Сумської, Чернігівської областей та іноді на Київщині.
На іншій частині України опади не передбачаються - очікується тепла та сонячна погода.
Погода у неділю, 13 серпня
За даними Наталки Діденко, у неділю на усій території України очікується сонячна та суха погода. Температура в Україні коливатиметься від +25 до +30 °C.
Фото: Наталка Діденко
Яка погода очікується у столиці
Зазначається, Києві в суботу існує можливість дощу з грозою. Максимальна температура очікується на рівні +23 °C.
У неділю в Києві не передбачається опадів, і температура підніметься до +24...+26 °C.
Чи повернеться знову спека
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, наступний тиждень в Україні таки почнеться зі спеки та сонячної погоди.
Наприкінці тижня температура знову підніметься до +34...+37°C на півдні та сході.
- У четвер, 10 серпня, у західних та східних областях очікувались рясні дощі. Наприкінці тижня по всій Україні стане прохолодніше.
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