Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей цими вихідними очікується +23...+28 °C, на крайньому сході та півдні до +30 °C.

Зазначається, що найближчими ночами в східних областях, а саме на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині пройдуть дощі та прогримлять грози.

Погода у суботу, 12 серпня

Як повідомляє синоптик, протягом суботи вдень грозові дощі продовжаться на території Сумської, Чернігівської областей та іноді на Київщині.

На іншій частині України опади не передбачаються - очікується тепла та сонячна погода.

Погода у неділю, 13 серпня

За даними Наталки Діденко, у неділю на усій території України очікується сонячна та суха погода. Температура в Україні коливатиметься від +25 до +30 °C.

Фото: Наталка Діденко

Яка погода очікується у столиці

Зазначається, Києві в суботу існує можливість дощу з грозою. Максимальна температура очікується на рівні +23 °C.

У неділю в Києві не передбачається опадів, і температура підніметься до +24...+26 °C.

Чи повернеться знову спека

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, наступний тиждень в Україні таки почнеться зі спеки та сонячної погоди.

Наприкінці тижня температура знову підніметься до +34...+37°C на півдні та сході.