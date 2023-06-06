Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

7 червня найвищою очікується температура повітря у Херсонській області, на півдні Одещини та в західній частині Криму, на Черкащині, Чернігівщині та Київщині - протягом дня +25...+27 °C.

Найпрохолодніше буде завтра в західних областях, +18...+23 °C.

Усі решта належатимуть помірно теплій погоді, +20...+24 °C.

Дощі з грозами пройдуть у середу на заході України.

Удень нестійка атмосфера розташується також над північними областями плюс Вінниччина - місцями дощі, можливі грози.

Південь, схід України та більша частина центру опиняться у сухій повітряній масі.

Вітер очікується переважно південно-східний, на сході місцями північно-східний, невеликий або помірний.

Фото: Наталка Діденко

У Києві 7 червня вдень пройдуть локальні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря буде високою, максимально +25...+27 °C.

Вихідними Україну проходитимуть атмосферні фронти - дощів побільшає.

Поки що температура повітря втримується комфортна, з невеликими коливаннями, ані сильної спеки, ані серйозного похолодання.