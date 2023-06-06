В Україні очікуються дощі, проте є регіони з сухою погодою: прогноз на 7 червня від Наталки Діденко
У середу, 7 червня, в Україні прогнозують теплу погоду, у деяких регіонах очікуються опади, проте на півдні, сході та центрі день пройде без дощів
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
7 червня найвищою очікується температура повітря у Херсонській області, на півдні Одещини та в західній частині Криму, на Черкащині, Чернігівщині та Київщині - протягом дня +25...+27 °C.
Найпрохолодніше буде завтра в західних областях, +18...+23 °C.
Усі решта належатимуть помірно теплій погоді, +20...+24 °C.
Дощі з грозами пройдуть у середу на заході України.
Удень нестійка атмосфера розташується також над північними областями плюс Вінниччина - місцями дощі, можливі грози.
Південь, схід України та більша частина центру опиняться у сухій повітряній масі.
Вітер очікується переважно південно-східний, на сході місцями північно-східний, невеликий або помірний.
Фото: Наталка Діденко
У Києві 7 червня вдень пройдуть локальні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря буде високою, максимально +25...+27 °C.
Вихідними Україну проходитимуть атмосферні фронти - дощів побільшає.
Поки що температура повітря втримується комфортна, з невеликими коливаннями, ані сильної спеки, ані серйозного похолодання.
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.
- Дослідження Служби зміни клімату Copernicus ЄС показало, що Європа пережила другу найтеплішу зиму за всю історію спостережень, потепління ставить під загрозу сільське господарство та дику природу.
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