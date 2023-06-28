В Україні очікуються дощі з грозами, проте на півдні буде тепло: прогноз погоди на 29 червня від Наталки Діденко
У четвер, 29 червня, в Україні прогнозуються дощі з грозами майже в усіх регіонах, однак в центрі, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині очікується тепла погода
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря по Україні буде комфортною протягом дня +20...+26 °C, однак може коливатися на декілька градусів вгору чи вниз.
Дощі падатимуть по всій території України, подекуди з грозами. Сонячна погода спостерігається лише в центральній частині країни та в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Завтра, у четвер, у Києві очікується короткочасний дощ та температура повітря від +20...22°C.
- Новий тиждень з 25 червня у східних, північних та західних областях почався із сильних дощів та вітру, натомість на півдні панувала суха погода.
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