Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря по Україні буде комфортною протягом дня +20...+26 °C, однак може коливатися на декілька градусів вгору чи вниз.

Дощі падатимуть по всій території України, подекуди з грозами. Сонячна погода спостерігається лише в центральній частині країни та в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Завтра, у четвер, у Києві очікується короткочасний дощ та температура повітря від +20...22°C.