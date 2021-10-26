В Україні очікуються заморозки та суха погода, - синоптик Наталка Діденко
У середу, 27 жовтня погода в Україні буде сонячною та без опадів. Вночі очікуються заморозки
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Мадам Rozamunde, тобто, антициклон на таке чудове ім'я в стилі Фаїни Раневської, стане завтра причиною сухої погоди практично в усій континентальній Європі", - повідомила вона.
В Україні 27 жовтня буде багато сонця, опадів не очікується.
Атмосферні фронти зачеплять північну частину України.
Найближчої ночі ще затримуються "мінуси" , вдень буде холоднувато на Сході та північному сході, але все ж - явна тенденція до поступового потепління.
У ніч на середу в Україні від +4°C до -4°C, місцями до -5°C…-7°C, завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +9°C…+12°C, на Півдні +11°C…+14°C.
Але надалі нічні "мінуси" розчинятимуться у теплішому повітрі, вдень стовпчики термометрів поповзуть відчутно вище.
На вихідних буде сонячно і +10°C…+15°C, у західних областях до +18°C.
У Києві 27 жовтня опадів не передбачається.
Ніч ще холодна, з невеликим "мінусом", завтра вдень очікується +10°C…+12°C.
До кінця тижня у столиці й вночі, і вдень потепліє на кілька градусів.
У суботу-неділю може бути рвучкий вітер.
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