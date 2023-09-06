В Україні оголосили конкурс на здобуття мистецької премії ім. Катерини Білокур
До Дня народження художниці Катерини Білокур нагороджують майстрів народної творчості, які створили твір або цикл творів, що вражають автентичністю та високим рівнем професійної майстерності
Про це інформує Держагентство з питань мистецтв.
Щоб претендувати на премію, потрібно подати твір, який був створений та опублікований протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до моменту подання, і який має позитивні відгуки у фахових виданнях чи ЗМІ.
Вимоги до претендентів
Творчі роботи претендентів оцінюються за критеріями:
- вміння використовувати художні методи народного (декоративно-прикладного) мистецтва;
- застосування у декоративному живописі технік, технологій та мистецьких прийомів на високому художньому рівні;
- участь у всеукраїнських, міжнародних виставках народного, декоративно-прикладного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах і т.д.;
- участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації національного мистецтва.
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Пропозиції щодо кандидатів на премію можуть вносити громадські організації, які підтримують культуру і мистецтво, підприємства, установи, організації різних форм власності та заклади спеціалізованої мистецької освіти.
Умови конкурсу
Для того, щоб брати участь у премії, потрібно надіслати з 10 вересня по 1 листопада до Держмистецтв електронні документи:
- заява про висування на премію у довільній формі;
- довідка про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, освіта, трудова діяльність, місце роботи, державні нагороди, контактний телефон та електронна адреса або інший спосіб зв’язку) підписана керівником підприємства, установи, організації, які рекомендують кандидата;
- фотографії твору (циклу творів) у форматі .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png;
- рецензії на мистецьку діяльність майстра та поданий твір (цикл творів) з вказанням дати його створення та опублікування;
- копії відгуків у фахових виданнях та ЗМІ;
- копія паспорта кандидата та його ідентифікаційного номера або паспорта (для осіб, які відмовилися від ідентифікаційного номера через релігійні переконання і мають в паспорті відповідну відмітку);
- письмова згода кандидата на участь у конкурсі на премію та обробку персональних даних згідно з Законом України "Про захист персональних даних".
Їх необхідно відправляти на електронну пошту [email protected].
Документи, які не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого терміну, не будуть розглянуті.
- Неперевершена українська художниця Катерина Білокур пішла з життя 10 червня 1961 року. Мисткиня почала малювати вугіллям на стіні власної хати, а згодом нею захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ.
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