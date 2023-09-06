В Україні оголосили конкурс на здобуття мистецької премії ім. Катерини Білокур

Про це інформує Держагентство з питань мистецтв.

Щоб претендувати на премію, потрібно подати твір, який був створений та опублікований протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до моменту подання, і який має позитивні відгуки у фахових виданнях чи ЗМІ.

Вимоги до претендентів

Творчі роботи претендентів оцінюються за критеріями:

вміння використовувати художні методи народного (декоративно-прикладного) мистецтва;

застосування у декоративному живописі технік, технологій та мистецьких прийомів на високому художньому рівні;

участь у всеукраїнських, міжнародних виставках народного, декоративно-прикладного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах і т.д.;

участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації національного мистецтва.

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Пропозиції щодо кандидатів на премію можуть вносити громадські організації, які підтримують культуру і мистецтво, підприємства, установи, організації різних форм власності та заклади спеціалізованої мистецької освіти.

Умови конкурсу

Для того, щоб брати участь у премії, потрібно надіслати з 10 вересня по 1 листопада до Держмистецтв електронні документи:

заява про висування на премію у довільній формі;

довідка про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, освіта, трудова діяльність, місце роботи, державні нагороди, контактний телефон та електронна адреса або інший спосіб зв’язку) підписана керівником підприємства, установи, організації, які рекомендують кандидата;

фотографії твору (циклу творів) у форматі .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png;

рецензії на мистецьку діяльність майстра та поданий твір (цикл творів) з вказанням дати його створення та опублікування;

копії відгуків у фахових виданнях та ЗМІ;

копія паспорта кандидата та його ідентифікаційного номера або паспорта (для осіб, які відмовилися від ідентифікаційного номера через релігійні переконання і мають в паспорті відповідну відмітку);

письмова згода кандидата на участь у конкурсі на премію та обробку персональних даних згідно з Законом України "Про захист персональних даних".

Їх необхідно відправляти на електронну пошту [email protected].

Документи, які не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого терміну, не будуть розглянуті.