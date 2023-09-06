Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура В Україні оголосили конкурс на здобуття мистецької премії ім. Катерини Білокур

В Україні оголосили конкурс на здобуття мистецької премії ім. Катерини Білокур

6 вересня, 2023 середа
13:05
Культура Катерина Білокур

До Дня народження художниці Катерини Білокур нагороджують майстрів народної творчості, які створили твір або цикл творів, що вражають автентичністю та високим рівнем професійної майстерності

Про це інформує Держагентство з питань мистецтв.

Щоб претендувати на премію, потрібно подати твір, який був створений та опублікований протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до моменту подання, і який має позитивні відгуки у фахових виданнях чи ЗМІ.

Вимоги до претендентів

Творчі роботи претендентів оцінюються за критеріями:

  • вміння використовувати художні методи народного (декоративно-прикладного) мистецтва;
  • застосування у декоративному живописі технік, технологій та мистецьких прийомів на високому художньому рівні;
  • участь у всеукраїнських, міжнародних виставках народного, декоративно-прикладного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах і т.д.;
  • участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації національного мистецтва.

Читайте також: Білокур, Примаченко, Піросмані, Руссо: як художники без освіти підкорили світ 

Пропозиції щодо кандидатів на премію можуть вносити громадські організації, які підтримують культуру і мистецтво, підприємства, установи, організації різних форм власності та заклади спеціалізованої мистецької освіти.

Умови конкурсу

Для того, щоб брати участь у премії, потрібно надіслати з 10 вересня по 1 листопада до Держмистецтв електронні документи:

  • заява про висування на премію у довільній формі;
  • довідка про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, освіта, трудова діяльність, місце роботи, державні нагороди, контактний телефон та електронна адреса або інший спосіб зв’язку) підписана керівником підприємства, установи, організації, які рекомендують кандидата;
  • фотографії твору (циклу творів) у форматі .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png;
  • рецензії на мистецьку діяльність майстра та поданий твір (цикл творів) з вказанням дати його створення та опублікування;
  • копії відгуків у фахових виданнях та ЗМІ;
  • копія паспорта кандидата та його ідентифікаційного номера або паспорта (для осіб, які відмовилися від ідентифікаційного номера через релігійні переконання і мають в паспорті відповідну відмітку);
  • письмова згода кандидата на участь у конкурсі на премію та обробку персональних даних згідно з Законом України "Про захист персональних даних".

Їх необхідно відправляти на електронну пошту [email protected].

Документи, які не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого терміну, не будуть розглянуті.

  • Неперевершена українська художниця Катерина Білокур пішла з життя 10 червня 1961 року. Мисткиня почала малювати вугіллям на стіні власної хати, а згодом нею захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ.  

Новини
освіта
мистецтво
Читайте також:
5 вересня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
6 вересня, 2023 середа
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами": загинула 1 людина, є руйнування
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор Андрій Яніцький
4 вересня, 2023 понедiлок
Кінець епохи одних олігархів, початок епохи інших
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.93
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
13:11
Андрій Юсов
ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень
13:06
окупанти в Криму
Росіяни посилили перевірки на тимчасово окупованих територіях: обшукують студентів у навчальних закладах
13:05
Оновлено
Міністерство оборони
Нардеп повідомив, що три заступники Резнікова подали у відставку. Дейнега спростував
12:52
Україна Євросоюз
ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні
12:50
Російські шкільні підручники
Окупанти ввезли понад 750 тис. пропагандистських книг на Луганщину
12:44
Оновлено
Держсекретар США Блінкен у Києві
Держсекретар США Блінкен у Києві вшанував полеглих українських воїнів
12:42
Ексклюзив
російська ракета Харків
У Комітеті виборців України вважають, що нічна ракетна атака РФ пов'язана з візитом Блінкена
12:31
СБУ
СБУ затримала 4 посадовців митних органів, їх підозрюють у корупційних схемах
12:16
Оновлено
відключення електроенергії
Знеструмлення в Одеській, Миколаївській і ще 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 6 вересня
12:08
Зґвалтування дитини
У Києві взяли під варту чоловіка, який протягом 6 років ґвалтував власну доньку
12:02
Науковці: світ пережив найспекотніше літо за час спостережень
11:58
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії прибула до Києва
11:49
обстріл Запоріжжя
РФ атакувала Запоріжжя: поранені щонайменше 2 людини, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури
11:46
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 30 серпня – 5 вересня: 3 місяці контрнаступу. Підсумки
11:46
суд
В Україні арештували майно російського олігарха Андрія Комарова на майже 3 млн грн
11:35
акула
У Тихому океані акули атакували катамаран із росіянами
11:34
Оновлено
АМКУ
Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
11:30
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 "калібрами"
11:25
На фото: військовий
До Дня української розвідки MONOTON випустив трек із цитатами Буданова
11:24
Потужний циклон в Бразилії
На півдні Бразилії вирує найсильніший в історії циклон: загинули понад 20 людей
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російські торговці людьми вербували кубинців на війну в Україні, ЗСУ намагаються прорвати другу лінію оборони росіян. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:04
танк Challenger 2
"Таке трапляється в зоні бойових дій": у Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2
11:01
На Одещині прикордонники затримали вчителя, який нав'язував учням російські наративи
10:58
Оновлено
Володимир Зеленський
Захист критичної інфраструктури взимку: Зеленський провів засідання Ставки
10:57
корупція
В Україні запустили портал викривачів корупції
10:54
До Києва приїхав амбасадор UNITED24, французький кінорежисер Мішель Азанавічус
10:40
Володимир Соловйов
Пропагандист Соловйов закликав росіян не публікувати інформацію про обстріли території РФ
10:40
погода_літо
В Україні пануватиме суха та сонячна погода: прогноз на 7 вересня від Наталки Діденко
10:34
Стівен Фрай
"Прокинувся о 04:45": британський письменник Стівен Фрай поділився досвідом перебування в укритті в Києві
10:30
Стівен Рейдмейкер
На відбудову України треба спрямувати арештовані російські гроші, - американські експерти
10:28
видобуток нафти, нафта
Країни G7 відклали регулярні перегляди обмежень на російську нафту через різке зростання цін, - Reuters
10:22
Google
Застосунок Lookout для людей з порушеннями зору став доступним українською мовою
10:18
Руслан Стефанчук
Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7
09:52
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів торговельного підприємства на Київщині
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей України: 1 людина загинула, 12 поранено
09:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
09:30
Вірменія
Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США
09:23
Російський обстріл Харківщини 6 вересня
Росіяни обстріляли село на Харківщині: поранено чоловіка
09:23
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами": загинула 1 людина, є руйнування
09:18
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ запровадили програму з навчання школярів користуватися зброєю та керувати БПЛА
09:03
Бізнес-форум Японія - Туреччина
Японія та Туреччина співпрацюватимуть у відбудові інфраструктури України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV