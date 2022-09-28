В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови
В Україні у четвер, 9 вересня, оголосили жовтий рівень небезпеки через тумани
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, видимість становитиме 200-500 метрів.
- Наступного тижня у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях потеплішає до +20 +27 градусів.
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