В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, видимість становитиме 200-500 метрів.

Наступного тижня у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях потеплішає до +20 +27 градусів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb