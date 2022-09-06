В Україні остаточно заборонили "Партію Шарія"

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України у Львівській області у фейсбуці.

Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 6 вересня, в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу Президента і рішення РНБО.

"Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів "Партії Шарія" до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, підриву державної безпеки, а також пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення російських структур.