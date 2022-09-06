В Україні остаточно заборонили "Партію Шарія"
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "Партія Шарія" і таким чином остаточно заборонив її діяльність в Україні
Про це повідомила пресслужба Управління СБ України у Львівській області у фейсбуці.
Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 6 вересня, в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу Президента і рішення РНБО.
"Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів "Партії Шарія" до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, підриву державної безпеки, а також пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення російських структур.
- У лютому 2021 року СБУ оголосила Анатолія Шарія в державний розшук.
- 25 березня 2022 року активісти знайшли Анатолія Шарія в Іспанії.
- В Іспанії 4 травня поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
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