В Україні пацієнтам з COVID-19 робитимуть по два ПЛР-тести для виявлення штаму "Омікрон", - Кузін

Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.



Кузін повідомив, що зразки будуть забиратися у пацієнтів з атиповим перебігом COVID-19 - безсимптомні і надважкі випадки, а третя група - від тих, хто повернувся з-за кордону.



"Для того щоб більш фокусно і швидше приймати рішення саме по циркуляції "Омікрона" в Україні, ми вирішили трохи змінити підходи до лабораторної діагностики. Незабаром на рівень регіонів будуть поставлені спеціальні ПЛР тест-системи для визначення штаму "Дельта", - зазначив Кузін.



Для вищевказаних категорій спочатку проводитимуть звичайне ПЛР-тестування для підтвердження діагнозу, а потім наступне ПЛР-дослідження - для підтвердження або спростування "Дельти".



"Якщо буде підтверджена "Дельта", то зразок не буде посилатися далі на секвенування, щоб ми не витрачали ані реагенти, ані час. Якщо "Дельта" не підтверджена, то такий зразок направляється на повне секвенування. Тобто, ми будемо виходити методом виключення і за рахунок цього будемо більш оперативно отримувати інформацію про циркуляцію штаму", - наголосив Кузін.



Він додав, що обидва ПЛР-тести робитимуть за один раз.

ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо.

Дослідники з США припускають, що вакцини від COVID-19, схвалені ВООЗ, можуть бути неефективними проти штаму "Омікрон", якщо не ввести бустерні дози.