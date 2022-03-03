В Україні планують з'ясувати, хто з правоохоронців на війні, а хто втік, - Венедіктова

Про це вона написала у фейсбуці.



"Скоро проведемо "перекличку" особового складу і зрозуміємо хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників, де?

Хоч би службові посвідчення не показували. Вже ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати. Розумію, що у всіх без винятку правоохоронних органах таких "лицарів" вистачає", - зазначила Ірина Венедіктова.



Генпрокурорка пообіцяла створити групу для складання списку таких осіб.



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