В Україні почала зростати смертність від COVID-19, - Київська школа економіки
В Україні збільшився показник середньодобової смертності на 29%
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, передає УНІАН.
Він розповів, що темпи зростання захворюваності на COVID-19 в Україні сповільнюються, але зростання ще продовжується.
"Ми маємо зростання захворюваності в Україні, але з меншими темпами. Цього тижня маємо плюс 25% зростання. Очікуємо подальшого сповільнення зростання темпів, але ще поширення захворюваності буде зростати. Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу. Госпіталізації також незначно, але сповільнюються, а от смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність. Плюс 29% тиждень від тижня. Може зростати впродовж всього лютого", - сказав Ганиченко.
Крім того, наразі спостерігається перший тиждень спаду захворюваності в Європі, який спричинений масовим виходом великих європейських країн з піку захворюваності.
За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності в Європі зменшилася на 6%, у світі – на 15%.
- Нагадаємо, що смертність від штаму коронавірусу "Омікрон" становить 9 випадків на 1 тис. хворих, а від "Дельти" - 13 смертей на 1 тис. інфікованих.
- Половина дорослих мешканців України зробила обидва щеплення від коронавірусу, але медична система може впоратися з навантаженням в умовах пандемії лише у випадку масової вакцинації населення.
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