В Україні почався прийом електронних заяв у виші
В Україні з 14 липня почався прийом електронних заяв на вступ до вишів
Про це у Facebook повідомила пресслужба держпідприємства "Інфоресурс".
Згідно з повідомленням, електронний прийом заявок триватиме з 14 по 23 липня.
"Зверніть увагу, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними - система перезавантажується через велику кількість одночасних звернень. Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й звісно, не відкладайте все на останні години", - зауважили у пресслужбі.
Зазначається, що абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.
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