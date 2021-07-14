В Україні почався прийом електронних заяв у виші

Про це у Facebook повідомила пресслужба держпідприємства "Інфоресурс".



Згідно з повідомленням, електронний прийом заявок триватиме з 14 по 23 липня.



"Зверніть увагу, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними - система перезавантажується через велику кількість одночасних звернень. Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й звісно, не відкладайте все на останні години", - зауважили у пресслужбі.



Зазначається, що абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.



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