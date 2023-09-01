В Україні попрощалися з військовими, які загинули внаслідок падіння двох гелікоптерів над Донеччиною

Про це повідомляє "Суспільне" з місця подій.

На панахиду прийшли рідні, знайомі та побратими полеглих бійців. Домовини накрили українськими прапорами.

Речник 18-ї бригади Євген Ракіта розповів журналістам, ким були загиблі під час виконання бойового завдання військовослужбовці.

Юрій Анісімов – старший бортовий технік, капітан родом із Полтавщини. Йому було 37 років.

Валентин Воробець 2000 року народження, старший лейтенант, льотчик-штурман вертольота.

Іван Яровий 2000 року народження. Був штурманом ланки.

Євген Кисіль 1998 р.н., бортовий технік, капітан.

Владислав Римар 1995 р.н., командир ланки, капітан.

Віктор Опанасюк 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота.

Слідство працює над встановленням причин трагедії. Попередньо відомо, що гелікоптери розбилися, коли заходили на посадку, аби уникнути ураження ворожою "сушкою".