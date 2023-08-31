Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери Мі-8: попередньо 6 загиблих
У Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про 6 загиблих
Про це РБК-Україна сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання, в повітрі був ворожий винищувач Су-35", - розповів він журналістам.
Вочевидь гелікоптери розбилися, коли заходили на посадку, аби уникнути ураження ворожою "сушкою".
Євлаш зазначив, що дані щодо кількості загиблих потребують уточнення.
"Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро", - сказав Євлаш.
Він додав, що наразі слідчі встановлюють деталі й обставини трагедії.
"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи, буде відомо згодом", - резюмував Євлаш.
- 25 серпня у Житомирській області під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.
- Відомо, що Державне бюро розслідувань вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області, у якій загинули українські пілоти.
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