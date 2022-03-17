В Україні поширюють фейк про можливість швидко всиновити дітей, - Центр при РНБО
У соцмережах шахраї поширюють фейки про те, що Україна пропонує швидко всиновити дитину
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Шахраї поширюють у соцмережах відео врятованих сиріт і закликають "швидко всиновити" їх та пишуть про готовність української влади передати дітей у "добрі руки".
"Застерігаємо: це фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, у кращому разі - жертву шахраїв, у гіршому - порушниками українського законодавства. Адже торгівля, передання або одержання дитини підпадають під дію ст.146 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років! Україна не "роздає" дітей-сиріт!" - наголосили в Центрі при РНБО.
Якщо буде потрібна допомога, про це повідомлятимуть офіційно. Також у Центрі протидії дезінформації нагадали, що в Україні спростили процедуру не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат.
"Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше сімох документів і проходження спецнавчання", - додали в ЦПД.
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