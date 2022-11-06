Про це заявив громадський активіст, голова ГО "Світанок", співзасновник проєктів "Декомунізація.Україна" та "Мова.Харків" Вадим Поздняков у етері Еспресо.

За його словами, в Україні існує проблема з демонтажем радянських пам'ятників, адже в деяких населених пунктах захищають їх і називають історією.

"Тобто вони можуть демонтувати серпи й молоти, написи "велика вітчизняна", "41" замінити на "39", але поруч стоятиме величезний Альоша, якого вони прибирати не хочуть, бо діди воювали", - зауважив Вадим Поздняков.

Він зазначив, що це потрібно регламентувати новим законом про дерусифікацію та прописати, який вигляд повинні мати пам'ятники Другої світової, чому там не має бути радянських солдатів, адже їх на монументах часто залишають.

28 вересня Вадим Поздняков заявив, що Київ має стати взірцем у плані дерусифікації, щоб інші міста теж активно над нею працювали, адже в столиці є 200 об'єктів, які можна демонтувати.

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