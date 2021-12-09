В Україні представили тизер фільму за книжкою Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін"
Творці фільму за книжкою музиканта Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" презентували тизер-постер і анонсували прем'єру стрічки на 24 березня 2022 року
Про це інформує пресслужба Держкіно.
"Я, "Побєда" і Берлін" - історія музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на 600-й "мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту - встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення", - йдеться у повідомленні.
Фільм за повістю Кузьми Скрябіна зняла режисерка Ольга Ряшина.
Виконавцями головних ролей стали Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева. Режисерка: Ольга Ряшина. Продюсери: Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль. Оператор-постановник: Дмитро Недря. Художник-постановник: Микола Кіщук.
Прем'єру стрічки "Я, "Побєда" і Берлін" планують на 24 березня 2022 року.
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