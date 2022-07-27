В Україні приватизують або ліквідують 420 державних підприємств
Кабінет Міністрів затвердив перелік із 420 державних підприємств, 354 з них будуть ліквідовані або реорганізовані
"Таким чином, відбудеться наступний етап тріажу – поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що завдають збитків, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів", - пише Мінекономіки.
Також заначається, що з 33 підприємств, які наразі працюють, тільки 10 – прибуткові, 20 – збиткові, а ще 3 – неприбуткові.
"66 державних підприємств отримають нових власників у рамках так званої малої приватизації. З інвестиціями там буде відновлено або модернізоване виробництво, зокрема й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", - йдеться у повідомленні.
У Мінекономіки підкреслюють, що в Україні є великий попит на приватизацію. Люди готові вкладати кошти в колишні державні підприємтсва, якщо їм гарантують право власності.
- Мінекономіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України й перерахувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки і до Фонду підтримки малого та середнього бізнесу.
- Відновлення аграрного експорту з українських портів приноситиме щомісяця $1 мільярд валютного виторгу.
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