Як зазначається у повідомленні, Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть до управління Фонду державного майна для їхньої приватизації або ліквідації. 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані, оскільки вони існують тільки на папері й не мають потужностей для поновлення роботи. З-поміж переданих до управління Фонду державного майна підприємств Мінекономіки вказують Укрспирт, Завод порошкової металургії, Державна інвестиційна компанія, Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз", Український МТЦ металургійної промисловості "Енергосталь", Інститут проєктування підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроєкт". перелік 420 державних підприємств, які передадуть до управління Фонду державного майна для їхньої приватизації або ліквідації. 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані, оскільки вони існують тільки на папері й не мають потужностей для поновлення роботи.З-поміж переданих до управління Фонду державного майна підприємств Мінекономіки вказують Укрспирт, Завод порошкової металургії, Державна інвестиційна компанія, Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз", Український МТЦ металургійної промисловості "Енергосталь", Інститут проєктування підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроєкт".

"Таким чином, відбудеться наступний етап тріажу – поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що завдають збитків, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів", - пише Мінекономіки.

Також заначається, що з 33 підприємств, які наразі працюють, тільки 10 – прибуткові, 20 – збиткові, а ще 3 – неприбуткові.

"66 державних підприємств отримають нових власників у рамках так званої малої приватизації. З інвестиціями там буде відновлено або модернізоване виробництво, зокрема й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки підкреслюють, що в Україні є великий попит на приватизацію. Люди готові вкладати кошти в колишні державні підприємтсва, якщо їм гарантують право власності.

Мінекономіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України й перерахувати кошти до Фонду відновлення та трансформації економіки і до Фонду підтримки малого та середнього бізнесу.

Відновлення аграрного експорту з українських портів приноситиме щомісяця $1 мільярд валютного виторгу.

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