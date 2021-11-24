В Україні протягом цього опалювального сезону можливі віялові відключення, — Корольчук

Таку думку озвучив Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, в ефірі програми "Energo live" з Уляною Панасюк на телеканалі "Еспресо".



"Віялові відключення можуть бути, нічого дивного у цьому не буде. За того дефіциту, який у нас є, це абсолютно закономірний результат, який ми можемо отримати. Мова йде про пікові періоди, коли будуть морози, коли буде дефіцит того ж вугілля, коли газу не вистачить в системі для ТЕЦ", — сказав Корольчук.



Він уточнив, що споживачі постраждають в останню чергу. За його словами, віялові відключення будуть запроваджувати, якщо не допоможуть інші заходи, зокрема, обмеження для промисловості.

Україна 2 листопада активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги склав близько 3 500 МВт/год.

Згодом, 6 листопада, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. У Міненерго Білорусі заявили, що поставки будуть здійснюватися протягом листопада. 18-го листопада імпорт електроенергії з Білорусі призупинили, але згодом повідомили про поновлення.