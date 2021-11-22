Білорусь відновила постачання електроенергії до України, - Міненерго

Про це міністр сказав під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України" 22 листопада, передає Укрінформ.

"Білорусь відучора поновила (постачання, - ред.)", - сказав Галущенко.

При цьому міністр зазначив, що Україна не розраховує на стабільні поставки електроенергії з Білорусі.

Галущенко також додав, що з лютого 2022 року в Україні всі атомні електростанції можуть вперше в історії запрацювати на максимальній потужності.

"Ми на сьогодні розглядаємо, що у лютому є можливість включити 15-й блок", - сказав міністр.

Наразі в Україні працює 14 енергоблоків із 15 наявних: енергоблок на Рівненській АЕС 80-ту добу знаходиться на плановому ремонті. Його мають підключити до системи з 1 по 15 лютого 2022 року.