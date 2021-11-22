Білорусь відновила постачання електроенергії до України, - Міненерго
Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що Білорусь 21 листопада відновила постачання електроенергії до України
Про це міністр сказав під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України" 22 листопада, передає Укрінформ.
"Білорусь відучора поновила (постачання, - ред.)", - сказав Галущенко.При цьому міністр зазначив, що Україна не розраховує на стабільні поставки електроенергії з Білорусі.
Галущенко також додав, що з лютого 2022 року в Україні всі атомні електростанції можуть вперше в історії запрацювати на максимальній потужності.
"Ми на сьогодні розглядаємо, що у лютому є можливість включити 15-й блок", - сказав міністр.
Наразі в Україні працює 14 енергоблоків із 15 наявних: енергоблок на Рівненській АЕС 80-ту добу знаходиться на плановому ремонті. Його мають підключити до системи з 1 по 15 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, 18 листопада міністерство енергетики Білорусі заявило, що припиняє поставки електроенергії в Україну.
- 20 листопада стало відомо, що США допоможуть спорудити на АЕС України 14 нових енергоблоків.
- Держпідприємство "НАЕК Енергоатом" має на меті збільшення потужностей АЕС до 24 ГВт до 2040 року.
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