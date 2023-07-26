Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що 16-річна пацієнтка Дарія, як і більшість її однолітків, планувала вступ до університету. Однак згодом у дівчинки розпочалися головні болі, запаморочення та порушення мовлення. Лікарі діагностували пухлину, яка виявилась між мовними центрами.



У МОЗ наголошують, що видалити її, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки, якщо дівчинка буде у свідомості. Під час операції від неї вимагалося розмовляти, щоб нейрохірурги змогли зберегти мовлення.



Єдиний варіант, за якого це було можливо, - проведення операції з унікальною анестезією, під час якої пацієнт буде перебувати у свідомості. Це друга в Україні подібна операція, яку провели дитині. Вона поєднала в собі чимало сучасних методик.

"Ми застосували комплекс унікального обладнання, що є в Охматдиті: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий деструктор, мікроскоп з флюоресценцією (введено контрастну речовину, що під ультрафіолетом підсвічувала пухлину) та інтраопераційний УЗД-контроль", - розповів завідувач відділення нейрохірургії дитячої лікарні Павло Плавський.



Також у МОЗ повідомили, що на початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап - у свідомості. Під час втручання неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.



Уже через дві години у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії підліток самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все, що захоче. Увесь цей час поруч із нею перебувала мати.

Наступного дня дівчинку перевели до звичайної палати. Одразу після операції дівчина перестала шепелявити, пропали проблеми з мовленням.