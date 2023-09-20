В Україні розпочала роботу нова посолка ЄС

Про це представництво ЄС в Україні повідомило у twitter.

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", - йдеться у повідомленні.

У представництві ЄС наголосили, що їхня команда разом із Катаріною Матерновою працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС.

Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у всьому світі. Згідно зі стандартною практикою ЄС, дипломати блоку змінюються кожні чотири роки та призначаються главами Ради та Комісії за пропозицією головного дипломата ЄС. Новопризначені посли зазвичай вступають на посаду у вересні того ж року.