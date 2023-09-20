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В Україні розпочала роботу нова посолка ЄС

20 вересня, 2023 середа
14:33
Суспільство Катаріна Матернова

Новопризначена посолка Європейського союзу у Києві Катаріна Матернова розпочала роботу: 20 вересня вона вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України

Про це представництво ЄС в Україні повідомило у twitter

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", - йдеться у повідомленні. 

У представництві ЄС наголосили, що їхня команда разом із Катаріною Матерновою працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС. 

Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у всьому світі. Згідно зі стандартною практикою ЄС, дипломати блоку змінюються кожні чотири роки та призначаються главами Ради та Комісії за пропозицією головного дипломата ЄС. Новопризначені посли зазвичай вступають на посаду у вересні того ж року.

  • Призначення Катаріни Матернової, заступниці генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії, замість естонського дипломата Матті Маасікаса прогнозували ще у квітні цього року. Її призначення, на думку чиновників ЄС, мало б стати ще одним сигналом підтримки зусиль України приєднатися до Євросоюзу під час боротьби з російською агресією проти країни.
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