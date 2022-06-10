В Україні розпочався додатковий запис на національний мультипредметний тест

Про це інформують на сайті Міністерства освіти та науки України.

Для реєстрації на додаткову сесію НМТ необхідно дотримуватись:

10-20 червня – створити реєстраційну картку через сервіс "Зареєструватися" на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнивши всі поля. За можливості – надіслати комплект реєстраційних документів до того регіонального центру, який зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Від 25 червня – дізнатися логін і пароль. Необхідно уважно вводити персональні дані.

8-18 липня – зайти на інформаційну сторінку, заповнити спеціальну форму у вкладці "Підтвердження участі в НМТ": вибрати країну чи регіон, населений пункт, у якому учасник планує перебувати в період додаткової сесії тестування.

1-10 серпня – надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ.

До 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з розташування екзаменаційного центру, датою та часом початку тестування.

16-20 серпня – відбудеться національний мультипредметний тест.

Якщо вступник протягом основного періоду реєстрації до 7 червня не зміг підтвердити участі в тестуванні, то він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування. 8-18 липня – необхідно зайти на інформаційну сторінку, заповнити спеціальну форму у вкладці "Підтвердження участі в НМТ": підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати регіон, населений пункт, у якому планує перебувати в період тестування. Далі алгоритм, які й для інших учасників додаткової сесії.

"Зареєстрований учасник, який не має даних для доступу до Інформаційної сторінки, може скористатися сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022", правильно заповнити потрібні комірки й отримати логін і пароль", - додають у повідмоленні.

Нагадаємо, 7 червня завершився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. Другий етап розпочнеться 21 червня і триватиме до 7 липня. На цьому етапі потрібно остаточно вибрати місто, країну, а також у разі необхідності можна змінити населений пункт.

Міністерство освіти і науки України затвердило наказ № 434 про календарний план організації та проведення у 2022 році НМТ.

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