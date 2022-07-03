Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Протягом доби піротехніки ДСНС залучалися 103 рази. Знешкоджено 692 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 118 гектарів", - зауважили в міністерстві.

За час повномасштабної війни РФ проти України рятувальники знешкодили 152 328 вибухонебезпечні предмети, зокрема 1997 авіаційних бомб.

15 червня речниця МВС Альона Матвєєва нагадала про заборону здавати вибухонебезпечні предмети на брухт і відповідальність за такі дії.

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