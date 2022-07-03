В Україні рятувальники знешкодили 692 вибухонебезпечні предмети за добу
Українські піротехніки знешкодили 152 328 вибухонебезпечні предмети за час повномасштабної війни, із них 692 - протягом 2 липня
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Протягом доби піротехніки ДСНС залучалися 103 рази. Знешкоджено 692 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 118 гектарів", - зауважили в міністерстві.
За час повномасштабної війни РФ проти України рятувальники знешкодили 152 328 вибухонебезпечні предмети, зокрема 1997 авіаційних бомб.
- 15 червня речниця МВС Альона Матвєєва нагадала про заборону здавати вибухонебезпечні предмети на брухт і відповідальність за такі дії.
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