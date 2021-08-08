В Україні скоротять період між двома щепленнями від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скоротити період між двома щепленнями від коронавірусу до 14 днів
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, МОЗ рекомендувало скоротити періоду між введенням двох доз вакцини до 14-ти днів, аби пришвидшити терміни вакцинації.
"Візьмемо вакцину CoronaVac, то останні класичні дослідження по багатьох країнах проводилися з інтервалом у 14 діб. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально. Для CoronaVac, за останніми даними досліджень, ефективність складає 83%. Це саме при 14-денному інтервалі", - сказав Кузін.
- Нагадаємо, 7 серпня Ігор Кузін заявив, що підстав для запровадження жорсткого карантину на початку вересня наразі немає.
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