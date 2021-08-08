В Україні скоротять період між двома щепленнями від COVID-19

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, МОЗ рекомендувало скоротити періоду між введенням двох доз вакцини до 14-ти днів, аби пришвидшити терміни вакцинації.

"Візьмемо вакцину CoronaVac, то останні класичні дослідження по багатьох країнах проводилися з інтервалом у 14 діб. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал. І це нормально. Для CoronaVac, за останніми даними досліджень, ефективність складає 83%. Це саме при 14-денному інтервалі", - сказав Кузін.