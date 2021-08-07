У МОЗ прокоментували чутки про локдаун у вересні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, влада у вересні не планує запроваджувати локдаун.

"Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації. Однак казати про те, що з 4 або з 5 вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає", – сказав Кузін.

Він додав, що в Україні й надалі діятиме адаптивний карантин.

"Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін", – пояснив Кузін.

Нагадаємо, 6 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що при достатньому рівні щеплень в Україні можуть не запроваджувати локдаун.

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