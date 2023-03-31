В Україні спеціальні слідчі групи збиратимуть докази російських злочинів і передаватимуть у МКС

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференції United for justice, яка відбулася в Бучі та була приурочена до річниці звільнення міста від російських загарбників.

Він зазначив, що домовився з МКС про створення спецгруп для збору доказів російських злочинів. Сьогодні, 31 березня, вони спільно оголосили про це рішення.

Костін нагадав, що нещодавно МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що це відбулося тому, що Україна не може засудити його через імунітет, який він має як президент.

"Тому в цій справі саме МКС допомагає Україні, але можуть бути справи щодо злочинів, які набули світового рівня обізнаності, і ми розглядаємо можливість передати їх у МКС. У тому числі це справи щодо воєнних злочинів на території Бучанського району", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що робота Офісу генпрокурора з МКС продовжується. Наразі вже є план і стратегія співпраці на 2023 рік.