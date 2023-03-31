В Україні спеціальні слідчі групи збиратимуть докази російських злочинів і передаватимуть у МКС
В Україні створять спеціальні слідчі групи (Task forces), які збиратимуть докази російських злочинів і передаватимуть їх до Міжнародного кримінального суду
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференції United for justice, яка відбулася в Бучі та була приурочена до річниці звільнення міста від російських загарбників.
Він зазначив, що домовився з МКС про створення спецгруп для збору доказів російських злочинів. Сьогодні, 31 березня, вони спільно оголосили про це рішення.
Костін нагадав, що нещодавно МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що це відбулося тому, що Україна не може засудити його через імунітет, який він має як президент.
"Тому в цій справі саме МКС допомагає Україні, але можуть бути справи щодо злочинів, які набули світового рівня обізнаності, і ми розглядаємо можливість передати їх у МКС. У тому числі це справи щодо воєнних злочинів на території Бучанського району", - наголосив генпрокурор.
Він додав, що робота Офісу генпрокурора з МКС продовжується. Наразі вже є план і стратегія співпраці на 2023 рік.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе