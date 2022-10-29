В Україні створено дагестанський добровольчий батальйон

Про це сказав його керівник Магомет Сейпулаєв. Зроблену разом із ним спільну заяву у суботу, 29 жовтня 2022 року, розмістив на фейсбуці народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Створено батальйон дагестанців імені Імама Шаміля, який буде боротись за визволення Дагестану. Батальйон спочатку допоможе Україні, а потім ми допоможемо Дагестану", - зазначив нардеп.

"Ми боротьбу з Росією почали задовго до цього, років 10-15 назад", - додав Сейпулаєв.

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За його словами, те що "вже 100 років стосується" Дагестану, тобто російське збройне вторгнення, зараз стосується України.

"Тому ми вирішили допомогти", - наголосив Магомет Сейпулаєв.

"Дуже важливо, щоб народи Кавказу та всі поневолені народи Росії мали свої національні батальйони в складі ЗСУ. На основі цих батальйонів в майбутньому можна створити визвольні армії, які будуть звільняти свою землю та свої народи. Свободу можна отримати лише зі зброєю в руках!", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, після оголошення Володимиром Путіним мобілізації на усій території РФ найактивніше проти неї протестували саме у Дагестані.

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