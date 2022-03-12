В Україні створено координаційний штаб з питань поводження з полоненими, - Зеленський

Про це у вечірньому зведенні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.

"Кількість полонених вже сягнула такого рівня, що їх утримання не можна залишити тим структурам, які були у мирній державі. Відтак, сьогодні Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими", - повідомив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив що це потрібно, зокрема, і для того, щоби забезпечити полоненим утримання, якого вимагають міжнародні конвенції:

"Тисячі солдатів ворога, які були захоплені, чи здалися самостійно, отримають від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціалізована структура, яка займатиметься усіма питаннями, пов'язаними з цим".

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