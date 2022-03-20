В Україні створили бюро для збору даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих, а також убитих і полонених окупантів, - Центр при РНБО

Про це поінформував Центр протидії дезінформації.



"В Україні створили Національне інформаційне бюро для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі з-поміж мирного населення", - ідеться в повідомленні.



Також українська сторона складає списки загиблих і військовополонених російських окупантів. Це дозволить укотре довести злочини РФ, а в перспективі - активізувати обмін полоненими та тілами загиблих.



"Гаряча лінія" Національного інформаційного бюро: 1648. Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65. Найближчим часом запрацює сайт.

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