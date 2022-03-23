В Україні створили сайт help.gov.ua для надання й отримання гуманітарної допомоги, - Зеленський

Про це заявила пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський зазначив, що впродовж минулих двох тижнів до України доставили понад 100 тис. тонн гуманітарної допомоги. Вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів. Однак звернень щодо надання підтримки надходить іще більше.

"Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це - для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7", - наголосив президент.



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