В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР
В Україні створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"ЕТЕР - це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів. Це допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники та вражати ворожі позиції", - пояснив він.
Федоров розповів, що за допомогою цього пристрою бійці перед запуском дрона зможуть перевіряти наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формувати безпечний маршрут.
"Сам комплекс мобільний та модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Зараз розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони", - додав міністр.
- У серпні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і кластер розвитку оборонних технологій Brave1 протестували українських роботів, призначених для виконання завдань на фронті.
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