В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ЕТЕР - це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів. Це допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники та вражати ворожі позиції", - пояснив він.

Федоров розповів, що за допомогою цього пристрою бійці перед запуском дрона зможуть перевіряти наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формувати безпечний маршрут.

"Сам комплекс мобільний та модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Зараз розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони", - додав міністр.