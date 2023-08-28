Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і кластер розвитку оборонних технологій Brave1 протестували українських роботів, призначених для виконання завдань на фронті
Про це Федоров повідомив у Telegram.
"Перевірив в польових умовах 25 унікальних розробок - від логістичних до бойових, від дистанційних турелей (установка для кріплення та застосування зброї - ред.) до роботів-камікадзе. Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога", - написав Федоров.
Фото: Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації також зазначив, що в Україні відбувся значний прогрес на ринку безпілотників - компанії масштабуються та активно розвиваються.
"Далі ми розширимо цей досвід на Армію роботів", - додав Федоров.
Фото: Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров
Міністр також закликав авторів і інноваційних ідей або технологічних рішень, які можуть бути корисними військовим, подавате заявку на Brave1.
Довідка: BRAVE1 – це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований міністерством цифрової трансформації, міністерством оборони, Генштабом ЗСУ, Радою нацбезпеки і оборони, міністерством стратегічних галузей та міністерством економіки. Він був запущений 26 квітня 2023 року.
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Раніше Кабмін схвалив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для дронів і бойових частин безпілотних систем.
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