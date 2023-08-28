Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту

Про це Федоров повідомив у Telegram.

"Перевірив в польових умовах 25 унікальних розробок - від логістичних до бойових, від дистанційних турелей (установка для кріплення та застосування зброї - ред.) до роботів-камікадзе. Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога", - написав Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації також зазначив, що в Україні відбувся значний прогрес на ринку безпілотників - компанії масштабуються та активно розвиваються.

"Далі ми розширимо цей досвід на Армію роботів", - додав Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров

Міністр також закликав авторів і інноваційних ідей або технологічних рішень, які можуть бути корисними військовим, подавате заявку на Brave1.

Довідка: BRAVE1 – це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований міністерством цифрової трансформації, міністерством оборони, Генштабом ЗСУ, Радою нацбезпеки і оборони, міністерством стратегічних галузей та міністерством економіки. Він був запущений 26 квітня 2023 року.