В Україні створять Державну службу в справах дітей
19 січня уряд передбачив створення Державної служби України у справах дітей
Про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінет Міністрів України передбачив утворення Державної служби України у справах дітей", - повідомив він.
Це відбулося відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей - Державної служби України у справах дітей" від 30 листопада 2021 року.
"Зазначену службу пропонується утворити як ЦОВВ зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Положення про утворення відповідного органу наберуть чинності одночасно з Законом України, що визначатиме спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей, та Законом щодо фінансування цього органу", - пояснив Тарас Мельничук.
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