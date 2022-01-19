В Україні створять Державну службу в справах дітей

Про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



"Кабінет Міністрів України передбачив утворення Державної служби України у справах дітей", - повідомив він.



Це відбулося відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей - Державної служби України у справах дітей" від 30 листопада 2021 року.



"Зазначену службу пропонується утворити як ЦОВВ зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Положення про утворення відповідного органу наберуть чинності одночасно з Законом України, що визначатиме спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей, та Законом щодо фінансування цього органу", - пояснив Тарас Мельничук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb