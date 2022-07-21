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Головна війна з Росією В Україні створять єдиний інформаційний хаб для роботи з українськими та іноземними медіа

В Україні створять єдиний інформаційний хаб для роботи з українськими та іноземними медіа

21 липня, 2022 четвер
19:36
війна з Росією Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США

Ухвалено рішення про створення в Україні єдиного інформаційного хабу, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа

Про це йшлося в ході телефонної розмови Андрія Єрмака Валерія Залужного з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, інформує пресслужба Офісу президента.

Андрій Єрмак повідомив, що ухвалено рішення про створення в країні єдиного інформаційного хабу, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті й потреби України задля відсічі російському вторгненню.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний висловили подяку Джейкобу Саллівану і Марку Міллі за потужну підтримку нашої держави в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

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США
Андрій Єрмак
Валерій Залужний
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