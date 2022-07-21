В Україні створять єдиний інформаційний хаб для роботи з українськими та іноземними медіа
Ухвалено рішення про створення в Україні єдиного інформаційного хабу, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа
Про це йшлося в ході телефонної розмови Андрія Єрмака Валерія Залужного з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, інформує пресслужба Офісу президента.
Андрій Єрмак повідомив, що ухвалено рішення про створення в країні єдиного інформаційного хабу, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.
Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.
Також сторони обговорили ситуацію на фронті й потреби України задля відсічі російському вторгненню.
Андрій Єрмак і Валерій Залужний висловили подяку Джейкобу Саллівану і Марку Міллі за потужну підтримку нашої держави в захисті суверенітету й територіальної цілісності.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе