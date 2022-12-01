В Україні створять на 100% державну енергетичну компанію

Про це йдеться на урядовому порталі.

"Кабінет міністрів постановляє: утворити акціонерне товариство "Українські розподільчі мережі", 100% акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якої здійснює Міністерство енергетики", – йдеться у постанові.

На "Українські розподільчі мережі" виділять 1,5 млрд грн. Розміщення акцій компанії заплановано до 30 січня наступного року.

Також до статутного капіталу нової компанії передали державні пакети акцій Хмельницькобленерго на 847,7 млн грн за поточною ринковою вартістю та Миколаївобленерго на 666,2 млн грн.

Відповідно до документа, Міністерству енергетики України доручили ухвалити рішення про заснування УРС, забезпечити оплату повної вартості її акцій, затвердити статут, створити органи управління, обрати членів наглядової ради та провести всі інші необхідні дії для старту роботи компанії.

14 травня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.

16 листопада суд наклав арешт на контрольні пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Чернівціобленерго. Їх контролює російська організація.

24 листопада Служба безпеки України проводила обшук у VS Energy, яка має акції 5 обленерго, що підконтрольні російській організації "Лужники".

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