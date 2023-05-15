В Україні судитимуть блогера, який поширював у TikTok відео переміщення Сил оборони
До 8 років тюрми загрожує блогеру, який поширював у TikTok відео переміщення Сил оборони задля збільшення кількості переглядів його контенту
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації", - йдеться у повідомленні.
Слідство з'ясувало, що відео миттєво поширили російські пропагандистські пабліки, внаслідок чого його переглянуло понад пів мільйона користувачів.
"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням наростити аудиторію", - розповіли у спецслужбі.
Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшого розміщення контенту в мережі.
СБУ нагадала українцям про те, що переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони знімати не можна.
- Жительку Донецької області засудили до 5 років ув'язнення за передачу інформації про ЗСУ окупантам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе