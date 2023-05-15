Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації", - йдеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що відео миттєво поширили російські пропагандистські пабліки, внаслідок чого його переглянуло понад пів мільйона користувачів.

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням наростити аудиторію", - розповіли у спецслужбі.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшого розміщення контенту в мережі.

СБУ нагадала українцям про те, що переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони знімати не можна.