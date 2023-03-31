В Україні судитимуть трьох військових РФ, які пограбували мешканців Харківщини, погрожуючи розстрілом
Скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох військових РФ, які у травні 2022 року під час окупації Ізюма пограбували цивільних, погрожуючи розстрілом
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, у травні минулого року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними. Російські армійці здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять у них на ураження", - ідеться в повідомленні.
"Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли", - додали в прокуратурі.
Згідно з повідомленням, потерпілі опізнали своїх кривдників. Обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
- Раніше до суду скерували справу щодо військового РФ, який убив пострілами в спину двох мешканців Київщини.
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