Про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора.

Зокрема відомо, що розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

"В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, обвинувачений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли", - йдеться у дописі.

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Зазначається, що після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку.

Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства. Матеріали відносно інших осіб, причетних до вказаного злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.