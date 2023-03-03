Вбив пострілами у спину двох мирних жителів на Київщині: судитимуть військовослужбовця РФ
Прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно старшого лейтенанта 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)
Про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора.
Зокрема відомо, що розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.
"В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, обвинувачений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли", - йдеться у дописі.
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Зазначається, що після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку.
Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства. Матеріали відносно інших осіб, причетних до вказаного злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.
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