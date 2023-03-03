Катування росіянами жителів Херсонщини було частиною плану з винищення української ідентичності, - міжнародна юридична група

Про це повідомляє The Guardian.

За висновками міжнародної групи юристів Mobile Justice Team, російська влада фінансувала тортури над жителями Херсонській області

"Масові тортури, фінансовані російською державою, не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну та культурну ідентичність", – заявив керівник групи Вейн Джордаш.

Експерти дослідили у Херсоні 20 камер для катувань. Тортурами керували співробітники ФСБ, ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) і місцеві колаборанти.

Ув’язнених українців били, використовували електричний струм, опускали голову у воду, змушували вчити і декламувати проросійські гасла, вірші та пісні.

Серед ув’язнених були всі, хто мав зв’язок з українською державою чи українським громадянським суспільством: активісти, журналісти, держслужбовці та вчителі. Інші жертви розповіли, що їх випадково зупиняли на вулиці, а потім затримували нібито за "проукраїнські" матеріали на їхніх телефонах.