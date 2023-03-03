Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Катування росіянами жителів Херсонщини було частиною плану з винищення української ідентичності, - міжнародна юридична група

Катування росіянами жителів Херсонщини було частиною плану з винищення української ідентичності, - міжнародна юридична група

3 березня, 2023 п'ятниця
01:51
війна з Росією катування

У міжнародній групі юристів Mobile Justice Team заявили, що катування жителів Херсону та області було частиною російського плану з винищення української ідентичності

Про це повідомляє The Guardian.

За висновками міжнародної групи юристів Mobile Justice Team, російська влада фінансувала тортури над жителями Херсонській області

"Масові тортури, фінансовані російською державою, не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну та культурну ідентичність", – заявив керівник групи Вейн Джордаш.

Експерти дослідили у Херсоні 20 камер для катувань. Тортурами керували співробітники ФСБ, ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) і місцеві колаборанти.

Ув’язнених українців били, використовували електричний струм, опускали голову у воду, змушували вчити і декламувати проросійські гасла, вірші та пісні.

Серед ув’язнених були всі, хто мав зв’язок з українською державою чи українським громадянським суспільством: активісти, журналісти, держслужбовці та вчителі. Інші жертви розповіли, що їх випадково зупиняли на вулиці, а потім затримували нібито за "проукраїнські" матеріали на їхніх телефонах.

  • 22 лютого СБУ повідомила, що на Херсонщині затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму, які погрожували катівнями за відмову українців голосувати за "приєднання" області до Росії.
  • 27 лютого Служба безпеки спільно з Держбюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
2 березня, 2023 четвер
Міністри G20 не погодили позицію щодо війни в Україні: опубліковано підсумковий документ
28 лютого, 2023 вiвторок
Журналістка 5 каналу зазнала кібербулінгу після запитання Зеленському
2 березня, 2023 четвер
Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів G7
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 березня
01:20
Мирон Маркевич
Маркевич розкритикував призначення Ротаня тренером збірної України
00:56
НАТО
Угорщина відклала ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО
00:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині росіяни 2 березня зруйнували приватні будинки, агрофірму та лінії електропередач
00:33
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 березня
00:21
"Реал" - "Барселона", Кубок Іспанії
"Барселона" перемогла "Реал" в Ель-Класико
2023, четвер
2 березня
23:55
хакери
США представили нову стратегію кібербезпеки на тлі загроз від РФ та Китаю
23:24
Музей Стеделек у Амстердамі
Музей Стеделек у Амстердамі визнав Малевича українським художником
23:01
На міні у Брянській області підірвались 4 росгвардійців
У Брянській області РФ на міні підірвались четверо росгвардійців, які шукали "диверсантів", - депутат держдуми
22:46
прапори України та США
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні 3 березня
22:32
Німеччина уряд
У Німеччині росте підтримка військової допомоги Україні та санкцій проти РФ: опитування
22:17
Зеленський провів переговори з президентом Бразилії
Зеленський та президент Бразилії обговорили "дипломатичні зусилля" та "формулу миру"
22:00
Володимир Зеленський
Зеленський: на звірячий ракетний обстріл Запоріжжя буде військова і юридична відповідь
21:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія звинувачує Україну в теракті, ситуація в Бахмуті загострюється, а Блінкен поговорив із Лавровим. Світові ЗМІ про Україну 2 березня
21:46
Володимир Зеленський
Уже понад 40 тис. українських військових відзначені держнагородами, - Зеленський
21:26
Україна - НАТО
Єдиною гарантією безпеки України, окрім НАТО, було б надання ядерної зброї: очільник МЗС Естонії
21:09
Саакашвілі суд
Суд відмовив Саакашвілі у відтермінуванні вироку за станом здоров'я
20:43
Герман Галущенко
Галущенко: Україна виграла у РФ битву в енергетиці, маємо профіцит у системі
20:37
Польща починає виробництво танків у співпраці з Південною Кореєю
Польща починає виробництво танків у співпраці з Південною Кореєю
20:12
Олег Дерипаска
Російський олігарх Дерипаска про економіку РФ: грошей немає, інвестицій не буде, треба скоротити держапарат і силовиків
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Китай грає крапленими картами
20:04
Джамала стала першою українською амбасадоркою програми рівності жінок в музиці від Spotify
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 372-го дня війни: збільшення видатків на оборону, дерусифікація районів Одеси та партизани в Росії
19:20
Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів G7
19:18
Унікальний трансфер "Руслана"
Унікальний трансфер: український літак "Руслан" перевіз 67-тонну турбіну зі США до Австралії
19:01
На Херсонщині окупанти ввели обов'язкові "кадетські класи", в яких викладають проросійські місцеві мешканці без педосвіти, — Генштаб
18:50
Оновлено
Блінкен та Лавров
Блінкен і Лавров спілкувались на полях саміту G20: говорили про ядерну угоду та Україну
18:37
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС
18:20
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Із Куп’янської громади Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми й маломобільних мешканців
18:19
Розвідував позиції ЗСУ у прикордонні: на Сумщині затримали шпигуна із Росії
18:07
OPINION
Григорій Маленко
Топ-менеджери великих компаній мають працювати, сидячи в камері
18:00
AirMoldova
AirMoldova скасувала рейси з Кишинева у п'яти напрямках через "операційні труднощі"
17:55
На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію
Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері: подробиці
17:52
Володимир Зеленський
Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка
17:46
Aliexpress заблокував росіянам купівлю дронів, - ЗМІ
17:41
Олександр Мамай
Умовний термін та 2 млн на ЗСУ: суд оголосив вирок меру Полтави Мамаю, який пішов на угоду зі слідством
17:32
Верховна Рада
"Є амбітні плани виробництва дронів": Рада планує збільшити видатки Держбюджету на оборону
17:30
Ексклюзив
Зеленський і Путін
Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
17:17
Співзасновник "Монобанку" закликав українських підприємців вкладати гроші у виробництво високоточної зброї
17:17
Київ
За рік майже 20% мешканців Києва втратили роботу, а 45% переселенців у столиці безробітні, - опитування
17:15
Пошкоджений літак на аеродромі "Мачулищі"
Білоруські партизани показали, як їхній дрон під час розвідки сідав на РЛС літака А-50У в Мачулищах
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV