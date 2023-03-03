Катування росіянами жителів Херсонщини було частиною плану з винищення української ідентичності, - міжнародна юридична група
У міжнародній групі юристів Mobile Justice Team заявили, що катування жителів Херсону та області було частиною російського плану з винищення української ідентичності
Про це повідомляє The Guardian.
За висновками міжнародної групи юристів Mobile Justice Team, російська влада фінансувала тортури над жителями Херсонській області
"Масові тортури, фінансовані російською державою, не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну та культурну ідентичність", – заявив керівник групи Вейн Джордаш.
Експерти дослідили у Херсоні 20 камер для катувань. Тортурами керували співробітники ФСБ, ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) і місцеві колаборанти.
Ув’язнених українців били, використовували електричний струм, опускали голову у воду, змушували вчити і декламувати проросійські гасла, вірші та пісні.
Серед ув’язнених були всі, хто мав зв’язок з українською державою чи українським громадянським суспільством: активісти, журналісти, держслужбовці та вчителі. Інші жертви розповіли, що їх випадково зупиняли на вулиці, а потім затримували нібито за "проукраїнські" матеріали на їхніх телефонах.
- 22 лютого СБУ повідомила, що на Херсонщині затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму, які погрожували катівнями за відмову українців голосувати за "приєднання" області до Росії.
- 27 лютого Служба безпеки спільно з Держбюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
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