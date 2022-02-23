В Україні транспортне сполучення зі сходом працює у штатному режимі, - Мінінфраструктури

Про це заявив Олександр Кубраков у Facebook.



"Транспортне сполучення Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Слов'янська, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст сходу з іншими регіонами України здійснюється без суттєвих змін. Інформація, що оприлюднюється в деяких засобах масової інформації, про припинення транспортного сполучення з Маріуполем не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.



Також Міністерство інфраструктури розробило рішення для забезпечення безперебійного сполучення зі східними регіонами країни.



Крім того, у відомстві повідомили, що низка проросійських Telegram-каналів і медіаплатформ поширюють неправдиву інформацію про рішення держави зупинити рух транспорту до найбільших міст східного регіону країни, зокрема до Маріуполя.



"Просимо орієнтуватися виключно на повідомлення з офіційних державних джерел і не вестись на провокативну інформацію, єдина ціль якої - сіяти паніку серед населення", - наголосили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає.

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