В Україні трьом областям доручили посилити контроль за дотриманням карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм у трьох областях, де погіршилась епідситуація
Про це повідомляє Урядовий портал.
"На засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
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