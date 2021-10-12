В Україні трьом областям доручили посилити контроль за дотриманням карантину

Про це повідомляє Урядовий портал.

"На засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, у цих трьох регіонах спостерігається значне погіршення епідситуації. Він наголосив, що на сьогодні система охорони здоров’я в цих областях має ресурси для надання своєчасної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

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