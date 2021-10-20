В Україні цього тижня можуть дозволити COVID-вакцинацію підлітків, - Радуцький

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у коментарі РБК-Україна.

"На цьому тижні МОЗ має прийняти рішення про вакцинацію підлітків від 14 років. У цій хвилі страшно, що дуже багато хворіє дітей. У загальній картині епідемії це 15-20%", - зауважив він.

За словами Радуцького, наразі діти лежать в реанімації, на ШВЛ, їх потрібно теж вакцинувати.

Він зазначив, що Україна дотримується офіційних рекомендацій ВООЗ, тому про вакцинацію дітей від 5 до 12 років за прикладом інших країн мова поки не йде.

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