Про це повідомляє Bellingcat.

Як зазначає розслідувальна група, один з убитих кримінальних авторитетів – Андрій Бережних. Він був засуджений до 25 років позбавлення волі у 2013 році за вбивства та інші правопорушення, скоєні під час його керівництва бандою у Саратовській області з 1994 до 2011 року. Його також судили за замах на вбивство 10 людей.

У мережі розповсюджують інформацію про те, що Бережних було вбито 8 грудня 2022 року – через місяць після того, як його завербували "вагнерівці". На честь загибелі злочинця під час Різдва було влаштовано службу у Балаківському соборі Святої Трійці.

Що ще одного кримінального авторитета РФ Сергія Максименка ліквідували на війні в Україні в грудні 2022 року. Його засудили до 25 років в'язниці, оскільки був лідером злочинного угрупування "Олімпія", яке протягом 1990-х та 2000-х років займалося сутенерством, здирством та вбивствами.

За інформацією Bellingcat, після вступу до лав окупантів на фронті був убитий і Ігор Куск – ветеран війни СРСР в Афганістані. Він створив своє злочинне угруповання в Татарстані 1998 року. У його лавах була велика кількість таких же ветеранів, як і він.

Банда спочатку займалася малопомітними замовними вбивствами, але пізніше вона напала на двох гендиректорів будівельної компанії "Татсантехмонтаж". Підприємство почало співпрацювати з ОЗУ, і такі вбивства були пов'язані зі спробами гендиректорів стати "незалежними" від угруповання.