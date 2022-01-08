Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус В Україні утилізують 600 тис. доз вакцини від коронавірусу

В Україні утилізують 600 тис. доз вакцини від коронавірусу

8 січня, 2022 субота
18:14
Коронавірус AstraZeneca

Україна передасть на утилізацію 600 тис. доз вакцини від COVID-19

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна

У МОЗ зазначили, що Україна передасть на утилізацію майже 600 тис. доз вакцин, які не придатні для використання.

"Станом на 5 січня 2022 року 561 729 доз вакцини AztraZeneca з вичерпаним терміном придатності, отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - заявили у МОЗ. 

В червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 тис. доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. Ця партія також була визнана непридатною для використання.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
вакцина
Вакцинація
AstraZeneca
утилізація
Читайте також:
Петр Порошенко
7 січня, 2022 п'ятниця
"Це нагадує найгірші роки режиму Януковича", - експрем'єр Швеції Більдт про арешт активів Порошенка
7 січня, 2022 п'ятниця
Представилися СБУ й заявили про перевірку в межах закону: в Україні побили активістів із Казахстану
Євген Шевченко
6 січня, 2022 четвер
Нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Шевченко: коли Стерненко з Порошенком і Бутусовим почнуть черговий Майдан, у Зеленського буде опція звернутися до ОДКБ
Київ
-1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.36
    Купівля 27.36
    Продаж 27.65
  • EUR
    Купівля 30.77
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
8 січня
18:32
Місяць
Китайські вчені виявили воду в зразках ґрунту з Місяця
17:52
авіакатасрофа МАУ Іран
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: оприлюднено імена ймовірних винуватців злочину
17:35
Німеччина локдаун
Німеччина відкрила кордони для українців
17:14
ООС
8 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
16:50
Артем Тищенко
Біатлон: Україна здобула першу в сезоні нагороду Кубка світу
16:37
Шиннед О'Коннор
Співачка Шинейд О'Коннор повідомила, що її 17-річний син наклав на себе руки
16:07
Ентоні Блінкен
НАТО не вторгалося в Україну, це зробила саме Росія, - Блінкен
15:50
Ексклюзив
Артемій Троїцький
"У ставленні Путіна до України є дещо маніакальне, психопатологічне", – Артемій Троїцький
15:49
Андрій Шевченко
У збірній Польщі прокоментували чутки про запрошення Шевченка на посаду головного тренера
15:25
Блінкен Лавров
У МЗС Росії різко відреагували на заяву Блінкена про військових РФ у Казахстані
15:08
снігопад
Синоптик Наталка Діденко попередила про сильні снігопади
14:51
паспорт РФ
Відомого російського актора не пустили до України на зйомки
14:29
Зеленський Єрмак
Зеленський та Єрмак з'їхали з глузду?, - Аслунд про справу проти Порошенка
14:13
Вадим Новинський
Депутат-мільярдер від ОПЗЖ Новинський відслужив Різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі. ФОТО
13:49
Стінгер, Stinger
У США обговорюють надання Україні ПЗРК Stinger, - NBC
13:26
нормандська четвірка
Наступного тижня Україну відвідають радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату
13:11
На Різдво Путін був у "бункерній" церкві. І без нікого
12:54
Нурсултан Назарбаєв
Речник Назарбаєва розповів, де перебуває перший президент Казахстану
12:45
Богдан Тихолоз
"Ми мусимо перестати хитатися між "рожевим оптимізмом" і "чорним песимізмом", – літературознавець Богдан Тихолоз
12:35
Сенат США
Зеленський перед голосуванням за санкції проти "Північного потоку-2" звернувся до Сенату США
12:17
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус
11:33
Всередині міської адміністрації (акімату) Алмати
Ситуація у Казахстані: в Жанаозені та Актау люди не йдуть з центральних площ, в Алмати і Таразі тривають "зачистки", чутно постріли з автоматів
11:25
Роман Кечур
"Незалежна Україна − це доказ того, що російський міт не працює", – психоаналітик Роман Кечур
11:21
Учора росіяни стріляли по українцях поблизу Катеринівки, Кам'янки, Новотошківського, сьогодні - неподалік від Пісків
11:00
Російська армія оточує Україну з трьох сторін. New York Times оприлюднила свіжі карти
10:29
"Христос воскресе!" Нардеп-"слуга" Тищенко вкотре оскандалився
10:12
Віталій Портников
"2022 − це рік, коли стане ясно, на що готова Росія", – Віталій Портников
10:08
Кількість узятих під варту цивільних у Казахстані перевищила 4 тис.
09:30
Від повені на Закарпатті житлові будинки та підвали не постраждали, - ДСНС
09:06
Путін і Токаєв
Революція у Казахстані спалахне з новою силою щойно люди усвідомлять, що почалася окупація з боку Росії, - опозиціонер Аблязов
08:40
Якщо росіяни у вас вдома, іноді важко змусити їх піти, - Блінкен
08:00
Карім Масімов
У Казахстані затримано ексголову Комітету національної безпеки
2022, п'ятниця
7 січня
22:04
Ентоні Блінкен
"Не варто дивуватися": Блінкен попередив, що РФ може скоїти провокацію для обґрунтування нового нападу на Україну
21:51
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно і закінчити рік уже без МВФ - нардеп
21:31
"Треба зробити все": Лукашенко на Різдво заявив про намір "повернути Україну в лоно справжньої віри"
20:49
Ексклюзив
Гетманцев
Рада може ще на місяць відстрочити штрафи для підприємців за незастосування РРО - Гетманцев
20:47
Кулеба - Блінкен
"Підтвердив непохитну підтримку України": Блінкен поговорив із Кулебою про стримування агресії РФ
20:01
Єнс Столтенберг
"Залишаємося з Україною": Столтенберг після міністерської зустрічі НАТО заявив, що дипломатія в діалозі з РФ може "зазнати поразки"
19:21
протести в Казахстані
Латвія рекомендувала авіаперевізникам не літати до Казахстану
18:50
Єдність у відповідь на агресію проти України: очільники МЗС країн НАТО зустрілися перед засіданням Ради НАТО-РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV