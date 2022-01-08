В Україні утилізують 600 тис. доз вакцини від коронавірусу

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

У МОЗ зазначили, що Україна передасть на утилізацію майже 600 тис. доз вакцин, які не придатні для використання.

"Станом на 5 січня 2022 року 561 729 доз вакцини AztraZeneca з вичерпаним терміном придатності, отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - заявили у МОЗ.

В червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 тис. доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. Ця партія також була визнана непридатною для використання.