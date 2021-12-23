В Україні від COVID-19 повністю вакциновані 13 219 547 людей, додаткову дозу ввели 596 громадянам
Станом на четвер, 23 грудня, в Україні 13219547 людей пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Усього від початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 14500520 українців, з них першу дозу отримали - 14500518 людей.
Крім того, додаткові щеплення отримали 596 громадян.
У середу, 22 грудня, від коронавірусу вакцинували 117 443 людей. Із них перше щеплення зробила 39 071 людина, повністю імунізована 78 101 людина. Додаткову дозу ввели особі.
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