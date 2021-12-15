В Україні від коронавірусу впродовж доби померли 356 пацієнтів, 8109 людей заразилися
Станом на ранок 15 грудня в Україні зафіксовано 3 578 557 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 958 - летальні, 3 259 316 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 14 грудня було зареєстровано 8109 нових випадків COVID-19 (у тому числі 707 дітей та 182 медпрацівники), 26 307 пацієнтів одужали, 356 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1247;
- Вінницька область - 353;
- Волинська область - 402;
- Дніпропетровська область - 267;
- Донецька область - 425;
- Житомирська область - 133;
- Закарпатська область - 315;
- Запорізька область - 456;
- Івано-Франківська область - 159;
- Київська область - 387;
- Кіровоградська область - 139;
- Луганська область - 154;
- Львівська область - 273;
- Миколаївська область - 328;
- Одеська область - 364;
- Полтавська область - 568;
- Рівненська область - 297;
- Сумська область - 191;
- Тернопільська область - 171;
- Харківська область - 346;
- Херсонська область - 155;
- Хмельницька область - 360;
- Черкаська область - 394;
- Чернівецька область - 104;
- Чернігівська область - 121.
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